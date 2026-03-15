◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)日本代表・侍ジャパンはベネズエラに3本ホームランを許すなど強打に苦戦し、大会連覇とはなりませんでした。大谷翔平選手は試合を終えて「本当に悔しいですね。強かったですし。自分達の持ってるものは出しながらも力で最後は押し切られた印象かなと思います」と話しました。連覇を目指した今大会の戦いについて、「本当に悔しいの一