■全国の16日（月）の天気朝にかけて、北日本の日本海側や北陸で雨や雪の降る所があり、関東もにわか雨がありそうです。日中は、高気圧に緩やかに覆われる見込みで、全国的に晴れ間の出る所が多くなるでしょう。九州では、午後は雲が多くなりますが、天気の大きな崩れはなさそうです。朝の気温は、北日本や北陸で3℃以下、関東から九州は5℃から7℃くらいの所が多いでしょう。西日本や東海、東北では、霜注意報の出ている所が多く