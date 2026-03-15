お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（54）が15日に更新された俳優・杉浦太陽(45)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。妻でタレントの南明奈(36)との交際のきっかけを語った。濱口と南は2018年に結婚。22年7月に第1子が誕生した。交際のきっかけは濱口の告白だったが、「付き合う前まで1カ月は待ったんですよ。返事待ってくれって言われて。後から聞くと、やっぱり自分の仕事もしたいし、年齢差もあるし、ちょっと考えさせてくれっ