◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」は15日、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。一時は3点リードする展開でしたが、メジャーリーガーを多数擁する強力打線につかまりました。先発の山本由伸投手が初回にロナルド・アクーニャJr.選手に先頭打者ホームランを献上。直後に大谷翔平選手の先頭打者ホームランをやり返し、3回には佐藤輝明選手のタ