◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ同級2位・岩田翔吉(帝拳)＜12回戦＞王者 ノックアウト・CPフレッシュマート(タイ)（2026年3月15日横浜BUNTAI）元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳）が2階級制覇のWBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）と対戦。会場にはRIZINで活躍する格闘家・平本蓮（27）が来場した。3月15日は、18年に41歳の若さで亡くなった山本“KID”徳郁さん