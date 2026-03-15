「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１５日、尼崎）森高一真（４７）＝香川・８５期・Ａ１＝が待望の初白星を狙う。２日目５Ｒは１周２Ｍを鋭く差して２番手を確保したが、ホームで加速した大上卓人（広島）に逆転を許し３着でゴール。「回ってからの足は周りに比べるともうひとつ」と３４号機に課題は残るも、生命線の回り足に関しては「乗りやすさはある」と戦える足をアピールした。尼崎は１月のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナ