ヤクルトの人気マスコット「つば九郎」が復活した。15日のオリックス戦後に行われた出陣式の最終盤で大型ビジョンに姿が映し出され、観客からは大歓声が上がった。つば九郎は94年にデビューし、一人のスタッフが担当してきたが昨年2月に同スタッフが死去したことを球団が発表。この日、球団は「このたび球団マスコット“つば九郎”が今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします」と正式に発表した。続けて「活動