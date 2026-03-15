玉井陸斗日本水連は15日、東京都内で開いた評議員会で、飛び込みの強化事業として2024年パリ五輪男子高飛び込み銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）を28年ロサンゼルス五輪に向けた重点強化指定選手にすることを報告した。ロサンゼルスやオーストラリアでの合宿を支援する。