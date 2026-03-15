気象予報士でタレントの穂川果音（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。オフショル姿でのピクニック・ショットを公開した。「青空が綺麗だったのでピクニックへ日差しが暖かくて気持ちいい季節だね〜（花粉が無ければ本当に最高）」などとつづり、東京・港区の芝公園でピクニックを楽しんでいる写真をアップ。ハッシュタグで「休日」「ピクニック」「東京タワー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「素敵です」