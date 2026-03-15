「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１５日、尼崎）Ｗドリームの第２弾・１２Ｒぶるたんドリームは、好枠の末永和也（佐賀）がイン逃げで勝利。２着は最後まで末永を追い詰めた松井繁（大阪）、３着には茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝が続く順当な決着となった。末永は「回り過ぎて初日の方が良かった感じ」と反省点を踏まえ「ペラを合わせ切れていないだけで、まだ伸びもターン回りも上積みができると思う」とさらなる