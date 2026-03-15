元宝塚歌劇団星組娘役で女優の光莉あんが15日までに、自身インスタグラムやストーリーズを更新。ベトナム旅の様子を投稿した。「ベトナムで泊まったホテルが良すぎました」と報告。「プールもビーチも最高だし、マッサージのサービスもアフタヌーンティーも楽しんで写真は全部リゾート内で撮りました！またここに泊まりたい！ダナンに行かれた際はおすすめです」とつづり、赤いチェック柄ビキニや、緑のワンピース水着ショ