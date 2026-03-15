[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]世界大会の切符獲得にも喜びは控えめだった。日本女子代表(なでしこジャパン)は10大会連続10回目の女子ワールドカップ出場が決定。ニルス・ニールセン監督は「優勝しに来ているので、またW杯出場権のことは別の機会に話したい」と笑顔を見せた。ここまで圧倒的な強さで勝ち上がってきた。グループリーグ3試合は17得点0失点で全勝の首位通過。準々決勝ではフィリピン