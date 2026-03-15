外付けHDD（ハードディスク）の価格が上昇し始めた。爆発的に拡大が進む生成AIに伴う急激な需要増と、円安やインフレが主な要因だ。PC用メモリーの価格上昇ほど急激で大幅ではないものの、半年前よりおおむね2割程度値上がりしている。外付けHDDは、PC用だけでなく、テレビにつなげて録画用に使用することも多い。PC関連パーツの価格上昇の影響は、徐々に一般消費者にも広がり始めたと言えるだろう。全国2400の家電量販店やオン