野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで、アメリカ代表とドミニカ共和国代表の準決勝が行われる。“事実上の決勝戦”と称される一戦でとりわけ注目を集めるのが、アメリカの先発ポール・スキーンズ投手とドミニカ共和国打線のマッチアップだ。MLB公式サイトも世紀の“タテホコ対決”に熱視