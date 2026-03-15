熊本城のそばにある 桜の馬場城彩苑(熊本市)が開業15周年を迎え15日、イベントが開かれました。 2011年の3月にオープンした桜の馬場城彩苑は今年で15周年を迎えました。 イベントでは、熊本城おもてなし武将隊のほか、熊本の吹奏楽団などがステージやパレードで盛り上げました。 城彩苑によりますと、去年3月から今年2月末までの一年間で来場者数は約200万人、売り上げは約20億円で3年連続の過去最高を記録し