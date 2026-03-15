埼玉県白岡市の住宅で起きた火事で、焼け跡から住人とみられる遺体が見つかりました。14日午後8時過ぎ、白岡市の木造2階建て住宅から火が出て、およそ1時間半後に消し止められました。1日午前11時ごろ、焼け跡から1人の遺体が見つかり、警察は、住人で連絡が取れていない67歳の男性とみて遺体の身元の確認を進めています。