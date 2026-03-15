アマチュア女子サッカーの国内最高峰リーグ「2026プレナスなでしこリーグ」が3月14日に開幕し、昨シーズン優勝を果たし、連覇を狙う朝日インテック・ラブリッジ名古屋が15日、初戦に臨みました。サポーターの熱い声援を受け激しい攻防戦を繰り広げましたが、試合は0対0の引き分けでした。次の試合は3月22日の伊賀FCくノ一三重戦で、初勝利に期待がかかります。