東京メトロ半蔵門線の電車内で15日午前、モバイルバッテリーから火が出て一時全線で運転を見合わせました。午前9時半過ぎ、東京メトロ半蔵門線の永田町駅に到着する直前の電車内で、乗客のモバイルバッテリーから火が出ました。火は約10分後に消し止められ、けが人はいませんでした。半蔵門線は一時、全線で運転を見合わせましたが、約30分後の午前10時過ぎに運転を再開しました。この火事で約7200人に影響が出ました。