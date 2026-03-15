◇プロ野球 オープン戦 巨人 8-1 日本ハム(15日、東京ドーム)巨人・阿部慎之助監督が試合後、右肩のコンディション不良で3軍の故障班へ合流した山粼伊織投手に言及しました。阿部監督は山粼投手について「投げられなくなったのはもう仕方がない」とコメント。「(離脱が)今で良かったと思うしかないので、そう思えるように治してきてくれ、と言った」と本人へ声を掛けたと明かしました。昨季チーム唯一の2ケタ11勝を記