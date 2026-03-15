１５日午後２時５分ごろ、群馬、埼玉県で震度３の地震があった。神奈川県内でも最大で震度２の揺れを観測した。気象庁によると、震源地は群馬県南部。震源の深さは約８０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・４と推定される。神奈川県内で震度２を観測したのは、横浜市保土ケ谷区、磯子区、港北区、戸塚区、瀬谷区、藤沢市、厚木市。震度１は横浜市鶴見区、神奈川区、中区、川崎市川崎区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、海