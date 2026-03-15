ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日(21:00〜)に配信される。『秘密のママ園2』場面カット○安藤美姫に初密着番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に初密着する。今回は、12歳になる長女・ヒマワリさんも特別にマスク姿で出演する。13年前、「未婚の母」として出産を公表した安藤。現役選手時代にメディアが離れていった苦い経験からか