山時聡真と菅野美穂が親子役でダブル主演する映画『90メートル』より、キャスト陣の役さながらの絆や笑顔があふれるメイキング写真8点が一挙解禁された。【写真】キャストやスタッフの絆が感じられるメイキングカット新進気鋭の監督・中川駿によるオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛をつづった感涙の物語。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と