新しい季節がやってくると同時に、コスメも新調したくなるという人も多いのでは。今回は、2～3月にかけて登場した【CEZANNE（セザンヌ）】の「新作コスメ」をピックアップ。1,000円以下のプチプラなのにさまざまな用途で使えるマルチパレットと、1本3役のペンシルアンダーアイライナーは、大人女性も見逃せないアイテムと言えそう。さっそくチェックしてみましょう。 ひとつでメイクの約半分が完成！ 【