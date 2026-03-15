メ～テレ（名古屋テレビ） 14日に愛知県豊橋市で山林が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。（15日午後5時時点） 豊橋市高塚町で発生したこの火事は、14日午後3時45分ごろ、通行人からの119番通報で確認されました。 豊橋市は14日から消火活動を続けていて、火は15日の午後５時にほぼ消し止められましたが鎮火には至っていません。（15日午後6時時点） 消防によりますと近くに住宅はなくけが人や避難