タレント・上原さくら（４８）の姿に驚きの声が上がった。上原は２０２２年４月以来、約４年ぶりにインスタグラムに投稿。自身がプロデュースするヘアケアブランドが立ち上げから２０年となったことを報告した。その上で「インスタ投稿が久しぶり過ぎて、アップするだけなのにどうやって使うか分からなかった、もうすぐ４９歳のファンシーＢＢＡです」と自虐的にコメントし、モデル姿をアップした。３月３１日の誕生日で４９