◆大相撲春場所８日目（１５日・エディオンアリーナ大阪）東前頭４枚目・大栄翔（追手風）は、横綱・豊昇龍（立浪）をはたき込み、先場所に続いて金星とした。突き押しで相手を後退させたが、右手を手繰られ、土俵につまった。ここで、回り込みながら右からはたいた。「最初攻めたのが、逆転につながって、よかった」と大栄翔。これで４勝４敗の五分に持ち込んだ。「なかなか自分の相撲が取れてなかったので、きょうをきっかけ