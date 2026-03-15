俳優のイライジャ・ウッド（45）が、新作映画「ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム」への出演の有無については依然として明言を避けているものの、フロド・バギンズ役を他の誰かに引き継がせる準備はまだできていないと語っている。 【写真】まさかの主演俳優登場ホビット村での結婚式にサプライズ参加 イライジャは2027年後半の公開が予定されているアンディ・サーキス監督の同作へ