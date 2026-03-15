女性アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」が14日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの鈴木かのんが同日付でグループから脱退することを発表した。 【写真】脱退が発表された鈴木かのん 公式アカウントでは文書を公開。「この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な契約違反行為が発覚し、3/14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせ