松本市の松本城本丸庭園で15日、木々を守ってきた「冬囲い」の取り外し作業が行われました。わらで作られた「わらぼっち」は冬の間、松本城本丸庭園の木々を雪や寒さから守ってきました。この冬囲いの取り外しは城の美化などに取り組む松本古城会女性部などが毎年3月15日に行っています。15日の松本の最高気温は11.2度と、平年並みになりました。松本古城会女性部大堀紀子副部長「ボタンの芽を傷つけないように作業しました。5月