ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが１５日、Ｘを更新。テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーがＷＢＣについて投稿したことに「同じ気持ちです」と同意。必ずまたＷＢＣの実況をすると誓った。今回のＷＢＣはＮｅｔｆｌｉｘの独占配信だったことから、試合の実況はフリーアナや映像制作を担った日本テレビのアナウンサーらが担当。前回大会を実況したテレビ朝日、ＴＢＳのアナウンサーの出番はなかった。前回大会で３試合を実況した