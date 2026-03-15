米マットで絶大な人気を誇る“悪女”レスラーが、普段の挑発的なビジュアルとは一線を画す、私服姿を公開。ギャップ溢れる自撮り投稿に1.1万件以上の“いいね”が押されている。【画像】悪女レスラー、オフでも“腹チラ”メガネ私服姿WWE女子スーパースターのリヴ・モーガンが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。リラックスした私服姿の自撮りショットを公開した。公開された写真は、ニューヨークへの出発を控えた準備中