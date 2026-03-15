日本体育大の卒業式が１５日、東京・世田谷キャンパスで行われ、２０２４年パリ五輪レスリング女子５３キロ級金メダリストの藤波朱理が、卒業生を代表してあいさつした。藤波は「オリンピックで優勝するという夢をかなえることができましたが、その瞬間に強く感じたのは、結果そのもの以上に、そこへ至るまでの過程こそが何よりも尊いということでした。日々の地道な練習、けがや不安との闘い、何度も壁にぶつかりながら、それ