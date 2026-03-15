3回日本1死二、三塁、森下が左越えに3ランを放つ＝マイアミ（共同）阪神の中軸コンビが14日、WBC準々決勝ベネズエラ戦で序盤に大きな見せ場をつくった。1―2の三回。2番の佐藤が大谷が1死二塁から申告敬遠された直後に適時二塁打をマーク。さらに、一回に走塁で負傷した鈴木に代わって3番に入った森下が左翼ポール際への3ランで続いた。ともに先発から外れる試合が多かったが、少ない出番で存在感を示した。将来的なメジャー挑