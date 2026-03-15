「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍は大栄翔に土俵際はたき込みで敗れて２敗目を喫した。綱とりが絶望的となった大関安青錦は好調の隆の勝にはたき込みで破れで３連敗で５敗目を喫した。大関琴桜も平戸海に寄り切られ、１横綱２大関が総崩れとなった。１敗対決となった一戦は霧島が高安をすくい投げで下した。【７勝１敗】霧島、隆の勝、琴勝峰、豪ノ山【６勝２敗】豊昇龍、高安、