楽天・三木肇監督が、侍ジャパンの一員としてWBCに出場していた藤平尚真投手の力投をねぎらった。西武・平良が故障で辞退したことで緊急招集され、この日の準々決勝でも3番手で登板。1点リードの5回2死でマウンドに上がり、4番スアレスを153キロの直球で捕邪飛に打ち取った。バンテリンドームでの中日戦後、報道陣に藤平について聞かれた指揮官は「負けは残念だけど、日の丸を背負って代表でプレーしたことを誇りに思っても