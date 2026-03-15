現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』。3月15日の放送回では、近江の六角氏に立ち向かう信長軍の姿が描かれる。【写真多数】山全体を埋め尽くす石垣、苔むしたヒミツの隠し扉、今も水をたたえる井戸跡も…この記事の写真で一気に見る（全28枚）六角義賢(よしかたの居城・観音寺城は、全山を石垣が埋め尽くす、お城ファン垂涎の史跡のひとつだという。標高432mの山中に広がる城跡を、古城探訪家の今泉慎一氏が訪ねた。東より観