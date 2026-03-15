野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）がベネズエラ（Ｄ組２位）に５−８で敗れ、準々決勝敗退が決まった。ベネズエラ８―５日本日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅