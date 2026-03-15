三重県熊野市でクマノザクラが見頃を迎えています。クマノザクラは、紀伊半島南部に自生するサクラで、2018年に103年ぶりに新種として認定されました。今年も例年とほぼ同じ3月初めから花が咲き始め、満開となっています。あと1週間ほど見頃が続き、訪れる人を楽しませてくれます。