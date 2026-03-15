正体は「デフォッガー」。電気の力で窓を温めて視界を確保する仕組みクルマの後ろの窓をよく見ると、茶色い線が横方向に何本も引かれていることに気づきます。【位置わかる？】これがフロントとリアの曇り取りスイッチです（写真で見る）一見するとラジオやテレビを受信するためのアンテナのようにも見えますが、実はこれには別の重要な役割があります。この線の正体は「リアウインドウデフォッガー」と呼ばれる装置です。