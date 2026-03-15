WBC準々決勝。ベネズエラと対戦した日本は岡山県備前市出身のエース・山本由伸投手が先発登板し、4回を投げぬいてリードを守りましたが、その後、逆転を許し、準決勝進出はなりませんでした。 【写真を見る】WBC日本はベネズエラと対戦エース・山本由伸投手(備前市出身)が先発登板逆転を許し準決勝進出はならず【岡山】 再び、世界の頂へ。一発勝負の準々決勝、先発のマウンドに上がったのは、昨シー