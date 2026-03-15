1万人を超えるランナーが早春の讃岐路を駆け抜ける、香川初の市民フルマラソン「かがわマラソン」がきょう（15日）行われました。 【写真を見る】「かがわマラソン」初開催1万人超のランナーが早春の讃岐路を駆け抜ける【香川】 発着点となるあなぶきアリーナ香川には、朝早くから大勢のランナーが集まりました。 （参加したランナー）「初めてというのが一番いいですわ。第一回ということでね