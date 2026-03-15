ＪＲ東日本は雪崩の点検業務に活用するため、高速で飛行するドローンを導入しました。 ＶＴＯＬ型と呼ばれるドローンは、最高速度が１００キロに達し最長で５０キロの飛行が可能です。 ＪＲ東日本新潟支社は、１１日、ＪＲ上越線の越後湯沢駅から土樽駅までの 約１０キロの区間で調査を実施。 ドローンは３０分ほどで往復し、撮影した線路わきの斜面の映像を担当者が、 雪崩の有無や今後の発生の可能性