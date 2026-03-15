山本由伸から特大の一発を放ったアクーニャJr.(C)Getty Images殊勲の一打を放ったスラッガーは、日本撃破に熱狂した。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。史上2度目となる連覇の夢は潰えた。【動画】日本撃破に大興奮！試合後のロッカーでアクーニャJr.が叫んだシーンまさにシ