サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は15日、アウェイで、カターレ富山との北陸ダービーに臨み、2対0で勝利を掴みました。2年ぶりとなるカターレ富山との北陸ダービー。前半を0対0で折り返し、試合が動いたのは後半6分でした。四宮のクロスを上げたボールが相手のオウンゴールを誘い、先制します。さらに後半26分、ドリブルで進入した大澤がゴール右に決めます。退場者ふたりの荒れた試合も集中した守備を貫き