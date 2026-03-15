名古屋で400年前の豪華絢爛な嫁入り行列が再現されました。15日、名古屋市内で行われた「春姫まつり」は、初代尾張藩主・徳川義直の正室・春姫など、義直を支えた3人に扮した女性たちが、およそ200人とともに練り歩きました。このまつりはかつて名古屋城本丸御殿の復元を目指し「春姫道中」の名で親しまれていたもので、本丸御殿の完成後は春姫まつりとして開催され、今年で4回目です。