15日、くまモンの16回目の誕生日を祝うイベントが熊本市で開かれ、全国からファンが駆けつけました。 「くまモン１６回目の誕生イベント 開演の１５分前にファンは並んでいてくまモンの登場を心待ちにしているもん」（報告 米満薫） 2日間にわたって熊本市で開かれたイベントには、くまモンの誕生日を祝おうと全国からファンが集いました。 「家族旅行もできるので毎年楽しみにしている。くまモン誕生日おめでとう」（大阪から