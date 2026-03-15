トランプ大統領の訪中を前に、アメリカと中国の閣僚協議が始まりました。中国国営の新華社通信によりますと、パリで15日午前、始まった協議にはアメリカからベッセント財務長官とグリア通商代表が、中国からは何立峰副首相が出席しています。トランプ大統領が31日から北京を訪れて習近平国家主席と首脳会談を行うのを前に、懸案となっているアメリカ産大豆の購入問題や関税問題などについて最終調整が行われる見通しです。アメリカ