アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが15日、都内で行われた『FRUITS ZIPPER × CREATEs コラボ商品メディア発表会』に登場。櫻井優衣らメンバーが喜びを語った。【集合ショット】カワイイ！コラボアイテムを手にするFRUITS ZIPPERコラボアイテムはコードレスストレートアイロンのセットで、同社の『9012イオンコードレスストレートアイロン』に、メンバーカラー仕様のシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを加えた内容となって