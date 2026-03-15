レスリング女子で、２４年パリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（２２）が１５日、日体大の世田谷キャンパスで行われた卒業式に出席した。紺と銀色のはかまに身を包み、１７５３人の卒業生を代表してあいさつ。「試合よりも緊張しました」と笑いながら、「自分で考えたメッセージだったので、少しでも良い時間になれるように力を込めて読ませていただいた。出会いに恵まれて、自分が思った以上に充実して楽しめた４年間。日体大