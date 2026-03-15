疎外される中高年男性とそうでない人の違いは何か。社会起業家の坂爪真吾さんは「問題はコミュニケーション能力ではなく、コントロールが難しい性的欲求のマネジメントにある」という――。（第3回）※本稿は、坂爪真吾『モテない中年』（PHP新書）の一部を再編集したものです。■自由と引き換えに金と努力が求められる時代「社会の中で、コミュニティが失われた」と語られるようになって久しいが、推し活文化の一般化に伴い、「課